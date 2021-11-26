«Окскую жемчужину» наказали за работу детских аттракционов во время запрета

Управляющему ООО «Интер Парк» назначили административный штраф.

Рязанский аквапарк «Окская жемчужина» наказали за нарушения антиковидных ограничений. Об этом в среду, 24 ноября, сообщила пресс-служба Рязанского районного суда.

По данным органа, управляющий ООО «Интер Парк» допустил работу детских аттракционов, несмотря на запрет.

Суд признал его виновным и оштрафовали на 25 тысяч рублей.

Постановление не вступило в законную силу.