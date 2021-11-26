Очевидцы рассказали подробности задержания мужчины в рязанском торговом центре
По словам собеседника, мужчину задержали сотрудники службы охраны, они отвели его в служебное помещение.
Очевидцы рассказали подробности задержания мужчины в рязанском торговом центре «Премьер». По словам рязанца, который стал свидетелем происшествия, конфликт посетителя начался на входе в торговый центр.
«Он ругался с ними стоял. Они его не пускали, я вышел и потом вернулся, он уже лежал», — рассказал очевидец.
По словам собеседника, мужчину задержали сотрудники службы охраны, они отвели его в служебное помещение.
Произошедшее попало на видео.
По предварительной информации, мужчину «скрутили» из-за того, что у него не было QR-кода. В полиции прокомментировали задержание.