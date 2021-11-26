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На трассе «Шацк-Касимов» полицейские задержали пьяного водителя
На нарушителя составили административный протокол.

На трассе «Шацк-Касимов» полицейские задержали пьяного водителя. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Сотрудники ГИБДД Сасовского района остановили для проверки УАЗ. Выяснилось, что у 61-летнего водителя имеются признаки алкогольного опьянения: устойчивый запах алкоголя изо рта и резкое покраснение лица.

Медосвидетельствование показало у мужчины 0,391 миллиграмм алкоголя на литр в выдыхаемом воздухе.

Водителя отстранили от управления автомобилем и составили на него протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения»). Мужчине грозит штраф в размере 3 тысяч рублей и лишение водительских «прав» на срок от полутора до двух лет.