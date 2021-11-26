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«Мой бизнес» проведет в Рязани круглый стол «Как стать социальным предприятием»
Мероприятие пройдет в онлайн-формате на платформе ZOOM.

2 декабря 2021 года центр «Мой бизнес» Рязанской области проведет для предпринимателей круглый стол «"Как стать социальным предприятием». Мероприятие пройдет в онлайн-формате на платформе ZOOM.

На встрече обсудят следующие вопросы:

  • Как получить статус социального предпринимателя и зачем это нужно?
  • Какие меры поддержки есть в Рязанской области для социальных предпринимателей?
  • Как получить субсидию на возмещение затрат на оплату труда инвалидов и работников, содействующих инвалиду в освоении трудовых обязанностей?
  • Как получить льготный микрозайм субъекту МСП, имеющему статус «социальное предприятие»?
  • Примеры действующего социального бизнеса в Рязанской области.

Спикерами на круглом столе выступят руководитель центра инноваций социальной сферы Наталья Кривцова, представитель министерства промышленности и экономического развития Рязанской области, представитель министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области, специалист Рязанского областного фонда поддержки малого предпринимательства Рязанской области, представитель ООО «Рязанское предприятие Промпласткомплект», председатель общественного комитета по социальному предпринимательству Анна Черных.

Мероприятие начнется в 10:00, участие бесплатное. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.