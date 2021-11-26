Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 27-28 ноября
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.
В МКЦ 27 ноября выступит Premier Orchestra с программой «Рок-хиты».
В кафе-клубе «Старый парк» 27 ноября выступит легендарная петербургская группа «НОМ».
В арт-пространстве Fabrika 28 ноября молодежный театр «Предел» представит спектакль «Любовь» по пьесе Людмилы Петрушевской.
А в клубе Old Tattoo Bar 28 ноября выступит фолк-группа Spiritual Seasons.
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».