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Депутата Госсобрания Республики Алтай подозревают в изнасиловании 14-летней девочки
Преступление совершено в конце 2019 года.

Депутата Госсобрания Республики Алтай подозревают в изнасиловании 14-летней девочки. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщил ТАСС со ссылкой на краевое следственное управление С. К. России.

По данным следствия, в конце 2019 года 47-летний политик изнасиловал 14-летнюю племянницу своей супруги. «Лишь спустя два года девочка осмелилась рассказать о совершенном в отношении нее преступлении», — отметили в пресс-службе ведомства.

На депутата Государственного собрания — Эл Курултая Республики Алтай завели уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 131 УК РФ (Изнасилование несовершеннолетней с применением насилия к потерпевшей). Отмечается, что в отношении подозреваемого избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Как рассказали журналистам в оперативных службах республики, речь может идти о депутате Александре Коршуке. Его избрали в Госсобрание в 2019 году. До этого он был депутатом Майминского райсовета.