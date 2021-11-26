Депутат Госдумы предложил увеличить сумму налогового вычета семьям с детьми при покупке жилья

По словам депутата Ивана Сухарева, на данный момент вычет не зависит от наличия или отсутствия детей.

В Государственной думе предложили увеличить сумму налогового вычета при покупке жилья семьями с детьми. Об этом сообщил телеканал RT .

Как отметил депутат Госдумы Иван Сухарев, вычет предоставляется в сумме фактических расходов. При этом он не зависит от наличия или отсутствия детей.

«Прошу поручить рассмотреть целесообразность увеличения предельного размера налогового вычета при приобретении жилья семьями с детьми, увеличивая его размер на миллион рублей за каждого ребенка», — сообщается в письме парламентария.

На данный момент работающий гражданин при покупке жилья может вернуть в семейный бюджет 13% в виде ранее уплаченного НДФЛ. При этом имущественный вычет не должен превышать двух миллионов рублей.