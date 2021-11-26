Аркадий Фомин вручил сотрудникам рязанской ФНС награды регионального парламента

В четверг, 25 ноября, председатель облдумы Аркадий Фомин принял участие в расширенном заседании коллегии УФНС России по Рязанской области.

В четверг, 25 ноября, председатель облдумы Аркадий Фомин принял участие в расширенном заседании коллегии УФНС России по Рязанской области. На заседании подвели итоги работы за девять месяцев текущего года и обозначили задачи на перспективу. Мероприятие провел

Руководитель рязанского УФНС России Вячеслав Морозов. Также на мероприятии присутствовали главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя президента в ЦФО Михаил Максимов, министр финансов региона Марина Наумова, начальник УМВД России по Рязанской области Владимир Алай, начальник регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России Дмитрий Кузнецов, начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики прокуратуры Рязанской области Роман Астахов.

Вячеслав Морозов сообщил, что по состоянию на 1 ноября 2021 года в общий бюджет области по всем доходам поступило 42 млрд 579 млн рублей.

Глава регионального парламента Аркадий Фомин акцентировал внимание на том, что ведомству удалось обеспечить стабильные результаты работы по основным направлениям деятельности. Также он отметил рост поступлений налоговых платежей в федеральный и региональный бюджеты.

«Это важно для населения, влияет на социально-экономическую ситуацию, дает возможность вовремя выплачивать зарплаты, пенсии, пособия, строить перспективные планы развития», — подчеркнул Аркадий Фомин.

Наиболее отличившимся сотрудникам председатель облдумы вручил награды регионального парламента.