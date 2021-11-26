\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 26
Сбт, 27
Вск, 28
ЦБ USD 75.59 0.99 27/11
ЦБ EUR 84.95 1.27 27/11
Нал. USD 75.00 / 76.50 13:33
Нал. EUR 84.87 / 85.70 13:33
Новости
Публикации
Эксперт перечислил нарушения проекта карьера в Заокском
Ранее компания «Порт Коломна» предложила жителям сел За...
24 ноября 2021 15:53
1 711
В Рязани начал работу сервис «Самокат» с доставкой за 15 минут
Новый онлайн-ритейлер будет доставлять продукты и товар...
24 ноября 2021 14:30
1 863
Специалисты РНПК рассказали о методах очистки сточных вод города
Специалисты Рязанской нефтеперерабатывающей компании ра...
22 ноября 15:56
2 409
Как решить проблему с пробкой на платном путепроводе в Рязани: аргумен...
Журналист РЗН. инфо изучил историю вопроса и выслушал в...
19 ноября 12:48
8
10 557
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Аркадий Фомин вручил сотрудникам рязанской ФНС награды регионального парламента
В четверг, 25 ноября, председатель облдумы Аркадий Фомин принял участие в расширенном заседании коллегии УФНС России по Рязанской области.

В четверг, 25 ноября, председатель облдумы Аркадий Фомин принял участие в расширенном заседании коллегии УФНС России по Рязанской области. На заседании подвели итоги работы за девять месяцев текущего года и обозначили задачи на перспективу. Мероприятие провел

Руководитель рязанского УФНС России Вячеслав Морозов. Также на мероприятии присутствовали главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя президента в ЦФО Михаил Максимов, министр финансов региона Марина Наумова, начальник УМВД России по Рязанской области Владимир Алай, начальник регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России Дмитрий Кузнецов, начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики прокуратуры Рязанской области Роман Астахов.

Вячеслав Морозов сообщил, что по состоянию на 1 ноября 2021 года в общий бюджет области по всем доходам поступило 42 млрд 579 млн рублей.

Глава регионального парламента Аркадий Фомин акцентировал внимание на том, что ведомству удалось обеспечить стабильные результаты работы по основным направлениям деятельности. Также он отметил рост поступлений налоговых платежей в федеральный и региональный бюджеты.

«Это важно для населения, влияет на социально-экономическую ситуацию, дает возможность вовремя выплачивать зарплаты, пенсии, пособия, строить перспективные планы развития», — подчеркнул Аркадий Фомин.

Наиболее отличившимся сотрудникам председатель облдумы вручил награды регионального парламента.