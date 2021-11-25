Рязанские власти обсудят с представителями торговых центров ограничительные меры

На встречах обсудили вопросы поддержки, а также ограничения, установленные в регионе.

С 9 по 12 ноября в региональном министерстве промышленности и экономического развития прошли встречи с представителями торговых и торгово-развлекательных центров. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

На встречах обсудили вопросы поддержки, а также ограничения, установленные в регионе.

«В ходе обсуждения представители бизнес-сообщества выразили понимание текущей ситуации с COVID-19 и готовность полностью обеспечивать исполнение профилактических и ограничительных мероприятий, а также высказали ряд предложений и пожеланий по оптимизации ограничительных мер», — отметили в сообщении.

Предложения проработает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Власти вновь встретятся с представителями торговых центров и бизнесменами 1 декабря.