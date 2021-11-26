Американские бизнесмены попросили власти признать «Спутник V». Об этом
Представители американского бизнеса обратились в Госдеп с просьбой признать сертификаты о вакцинации российской вакциной «Спутник V».
Президент американской торговой палаты Алексис Родзянко уточнил, что обращение уже приняли на рассмотрение. Он рассказал, что в въехать в США могут только те граждане, у которых ест прививка вакциной, одобренной ВОЗ или США. Бизнесмены попросили правительство, чтобы для деловых поездок принимали и другие вакцины, в том числе «Спутника V».
«Известия» сообщают, что для въезда в США сертификат не понадобится дипломантам, детям до 18 лет, лицам с документом о медотводе, участникам испытаний вакцины от коронавируса, а также гражданам государств, где вакцина ограничена, но которые имеют американскую визу.
Этим гражданам при въезде в страну нужно будет соблюдать семидневный карантин.