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Американские бизнесмены попросили власти признать «Спутник V»
Бизнесмены попросили правительство признать российскую вакцину «Спутник V» для облегчения деловых поездок.

Американские бизнесмены попросили власти признать «Спутник V». Об этом пишут «Известия».

Представители американского бизнеса обратились в Госдеп с просьбой признать сертификаты о вакцинации российской вакциной «Спутник V».

Президент американской торговой палаты Алексис Родзянко уточнил, что обращение уже приняли на рассмотрение. Он рассказал, что в въехать в США могут только те граждане, у которых ест прививка вакциной, одобренной ВОЗ или США. Бизнесмены попросили правительство, чтобы для деловых поездок принимали и другие вакцины, в том числе «Спутника V».

«Известия» сообщают, что для въезда в США сертификат не понадобится дипломантам, детям до 18 лет, лицам с документом о медотводе, участникам испытаний вакцины от коронавируса, а также гражданам государств, где вакцина ограничена, но которые имеют американскую визу.

Этим гражданам при въезде в страну нужно будет соблюдать семидневный карантин.