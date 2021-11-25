Россиянам рассказали о погодных аномалиях в европейской части страны

По его словам, жителей Европейской России в конце ноября ждут температуры на пять градусов выше нормы. Дальше температура будет только увеличиваться.

В европейской части России ожидаются погодные аномалии. Такое заявление в четверг, 25 ноября, сделал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его слова привели РИА Новости .

По его словам, жителей Европейской России в конце ноября ждут температуры на пять градусов выше нормы. Дальше температура будет только увеличиваться.

«Температура в центре Европейской России будет в четверг на три градуса выше нормы, дальше будет теплеть еще. К выходным будет теплее нормы на пять градусов… В воскресенье будет днем до плюс четырех градусов и теплый юго-западный ветер. По расчетам температура (составит) даже до плюс пяти градусов», — сказал Вильфанд.

При этом ночью температура составит около нуля градусов. Атмосферное давление начнет плавно падать на два-три миллиметра ежедневно.

На юге страны максимальной отметки термометр достигнет +17 градусов, а на севере ожидается аномальный холод — к концу недели прогнозируют до -23.