В ВОЗ назвали основных распространителей COVID-19

Представитель Европейского бюро ВОЗ назвал непривитых людей главными распространителями коронавируса. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщило РИА Новости .

«Мы призываем всех, кто имеет право на вакцинацию, воспользоваться этой возможностью. Это особенно важно для приоритетных групп, таких как люди в возрасте 60 лет и старше, а также люди с ослабленным иммунитетом», — сообщили журналистам в ВОЗ.

По словам собеседника агентства, все большее число исследований подтверждают эффективность многих профилактических мер. В частности, действие ношения масок и проветривания помещений усиливается при использовании с другими мерами.

Среди способов снизить вероятность заражения источник отметил соблюдение правил гигиены и социальной дистанции, изоляцию и карантин для заболевших, а также отслеживание контактов.

В числе действенных способов снизить вероятность заражения он также назвал соблюдение социальной дистанции и правил гигиены, отслеживание контактов, изоляцию и карантин для инфицированных.