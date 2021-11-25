В Спас-Клепиках неизвестные закидали камнями дом местного депутата

Андрей Болявин связал это с профессиональной или юридической деятельностью.

В Спас-Клепиках неизвестные закидали камнями дом депутата городского поселения Андрея Болявина. Об этом сообщил портал Vidsboku .

Инцидент произошел в ночь на вторник, 2 ноября. Неизвестные разбили стекла в здании и порезали колеса автомобиля.

«Камни пробили окна, осколки стекла валялись на кровати», — сообщил депутат, отмечая, что они разбиты именно в детской комнате. Он подчеркнул, что правоохранители приехали спустя 15 минут. Полицейские дважды возвращались на место. Они забрали камни, чтобы снять отпечатки.

По словам депутата от КПРФ, камеры не зафиксировали произошедшего. Он отметил, что полицейские не возбудили уголовное дело. «Говорю им: „Это же покушение на жизнь политического деятеля, у меня там дети спят“, — но никто не шевелится», — заявил Болявин.

Чиновник отметил, что происшествие может быть связано с профессиональной или юридической деятельностью. Болявин рассказал журналистам, как помогал местным дачникам оспорить штрафы, выписанные административной комиссией, отменить правила благоустройства, по которым они взимались, а также взыскал судебные издержки с администрации Ненашкинского сельского поселения. Также он подчеркнул, что некоторое время назад у него был конфликт с пожарным инспектором.

Позже полицейские начали проверку в отношении самого Болявина. По его словам, «аноним» пожаловался на то, что депутат держит на участке нелегальных мигрантов.

«Соседний дом стоит заброшенный, там действительно живут люди», — говорит активист. Он подчеркнул, что ни дом, ни его жители не имеют к нему отношения.

В региональной полиции журналистам рассказали, что сотрудники УМВД по Клепиковскому району начали проверку по факту обращения Болявина.