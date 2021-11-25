В рязанском торговом центре «М5 Молл» проверили контроль QR-кодов у посетителей

Сотрудники правоохранительных органов проверили объекты торговли и услуг в разных районах города, в том числе торговые центры.

В Рязани 25 ноября прошли рейды по контролю противокоронавирусных мер. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Сотрудники правоохранительных органов проверили объекты торговли и услуг в разных районах города, в том числе торговые центры.

В ТРЦ «М5 Молл» проконтролировали проверку у посетителей QR-кодов, справок о медотводе от вакцинации, соблюдению масочного режима и других норм.

Также рейды прошли в других районах Рязани, их планируют продолжить.