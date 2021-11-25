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В Рязанской области построят еще 12 школ
Такое заявление сделал губернатор Николай Любимов в четверг, 25 ноября, во время представления стратегии развития системы образования и реализации молодежной политики Рязанской области до 2030 года.

В Рязанской области построят еще 12 школ. Такое заявление сделал губернатор Николай Любимов в четверг, 25 ноября, во время представления стратегии развития системы образования и реализации молодежной политики Рязанской области до 2030 года.

В обсуждении поучаствовали зампредседателя регионального правительства Роман Петряев, министр образования и молодежной политики Ольга Щетинкина, а также руководители других министерств и ведомств, представители экспертного совета при правительстве области, профильных управлений муниципальных образований, учреждений и профессиональных организаций.

По словам главы региона, за последние пять лет, с 2016 по 2020 годы, в области появились девять новых школ на более чем 4700 мест. Также в указанный период построили три блока начального образования на 550 мест, две пристройки столовых. Для дошкольников в возрасте от полутора до трех лет в Рязанской области построили 15 объектов: отдельные стоящие здания яслей и пристройки к детским садам, в которых образовалось более 2900 мест за последние три года.

Что касается дополнительных мест в школах — в настоящее время в Рязанской области пытаются уйти от вторых смен.

«Такой режим работы не может обеспечить надлежащее качество обучения, комфортные и безопасные условия для детей. От двухсменного формата необходимо как можно быстрее избавляться. Есть соответствующее поручение президента, и мы должны его выполнить. В регионе необходимо построить еще 12 школ, которые гарантированно решат эту проблему на ближайшие годы», — подчеркнул Любимов.

На обсуждении стратегии также подняли вопрос о состоянии школ. Участники встречи отметили, что более 150 учебных учреждений требуют капитального ремонта и реконструкции. Глава региона заявил, что работы начнутся уже в ближайшие годы.

В свою очередь глава регионального минобра Ольга Щетинкина подчеркнула, что за счет дальнейшей работы по строительству пристроек к детсадам, отдельно стоящих зданий и ремонта имеющихся учреждений получится обеспечить 100%-ую доступность дошкольного образования для детей раннего возраста. Одной из центральных стала тема кадрового обеспечения отрасли. В целом объем средств на реализацию задач и достижение целей по направлениям, обозначенным в стратегии, по оценке министерства, составит более 200 млрд рублей.

Подводя итоги, губернатор отметил, что в ходе подготовки документа проведена серьезная работа, хорошо проработаны направления, и его следует взять за основу при дальнейшем развитии сферы образования и молодежной политики в регионе. Он также обратил внимание, что прозвучавшие мнения нужно учесть, и добавил ряд рекомендаций.