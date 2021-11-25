В Рязани выбрали победителей регионального этапа Всероссийского конкурса социального предпринимательства

Победители конкурса будут представлять Рязанскую область на федеральном этапе.

В Рязани подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года — 2021».

Конкурс проходил с 7 сентября по 12 ноября. Всего в региональном этапе принял участие 31 предприниматель из Рязанской области. 23 ноября организаторы подвели итоги и определили восемь финалистов:

Анна Хоботова с проектом «Детский коррекционно-логопедический центр «Особое детство» победила в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья»;

Илья Смагин с проектом «Сеть клиник «НИАРМЕДИК» победил в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального обслуживания»;

Татьяна Матузина с проектом «Детский клуб дополнительного образования «Карандаши» и Надежда Ужгалова с проектом «Школа скорочтения и развития интеллекта» выиграли в номинации «Лучший проект социального предпринимательства сфере дополнительного образования и воспитания детей»;

Татьяна Грошева с проектом «Древнее искусство» — «Лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской сфере»;

Ирина Круглова с проектом «Детская школа плавания «Океаника» победила в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта»;

Игорь Евсюхин с проектом «Музей истории рязанского леденца» победил в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального туризма»;

Павел Григорьев с проектом «Бэби-театр «Мамина сказка» стал победителем в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении».

Церемония награждения состоится в Центре «Мой Бизнес» в декабре 2021 года.

Победители конкурса будут представлять Рязанскую область на федеральном этапе.

Справка:

Всероссийский конкурс проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года» инициирован Российским государственным социальным университетом и поддержан Министерством экономического развития Российской Федерации и АНО «Агентством стратегических инициатив по продвижению проектов».

Конкурс направлен на поиск и выявление лучших проектов субъектов социального предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации.