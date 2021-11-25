В Рязани выбрали победителей регионального этапа Всероссийского конкурса социального предпринимательства

В Рязани подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года — 2021».
Конкурс проходил с 7 сентября по 12 ноября. Всего в региональном этапе принял участие 31 предприниматель из Рязанской области. 23 ноября организаторы подвели итоги и определили восемь финалистов:
- Анна Хоботова с проектом «Детский коррекционно-логопедический центр «Особое детство» победила в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья»;
- Илья Смагин с проектом «Сеть клиник «НИАРМЕДИК» победил в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального обслуживания»;
- Татьяна Матузина с проектом «Детский клуб дополнительного образования «Карандаши» и Надежда Ужгалова с проектом «Школа скорочтения и развития интеллекта» выиграли в номинации «Лучший проект социального предпринимательства сфере дополнительного образования и воспитания детей»;
- Татьяна Грошева с проектом «Древнее искусство» — «Лучший проект социального предпринимательства в культурно-просветительской сфере»;
- Ирина Круглова с проектом «Детская школа плавания «Океаника» победила в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта»;
- Игорь Евсюхин с проектом «Музей истории рязанского леденца» победил в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального туризма»;
- Павел Григорьев с проектом «Бэби-театр «Мамина сказка» стал победителем в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в социальном сопровождении».
Церемония награждения состоится в Центре «Мой Бизнес» в декабре 2021 года.
Победители конкурса будут представлять Рязанскую область на федеральном этапе.
Справка:
Всероссийский конкурс проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года» инициирован Российским государственным социальным университетом и поддержан Министерством экономического развития Российской Федерации и АНО «Агентством стратегических инициатив по продвижению проектов».
Конкурс направлен на поиск и выявление лучших проектов субъектов социального предпринимательства, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей, обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации.