В Рязани на Северной окружной начали работать информационные табло
На мониторах отображается информация о дорожном покрытии, видимости, осадках и ситуации на дороге.
В Рязани на Северной окружной начали работать два информационных табло о скоростном режиме. Об этом
На мониторах отображается информация о дорожном покрытии, видимости, осадках и ситуации на дороге.
Отмечается, что данные на табло передаются из диспетчерского центра, который обрабатывает данные с систем мониторинга метеоданных, систем видеонаблюдения и навигационных систем.