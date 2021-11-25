В Рязани на Северной окружной начали работать информационные табло

На мониторах отображается информация о дорожном покрытии, видимости, осадках и ситуации на дороге.

В Рязани на Северной окружной начали работать два информационных табло о скоростном режиме. Об этом сообщили в региональном минтрансе.

На мониторах отображается информация о дорожном покрытии, видимости, осадках и ситуации на дороге.

Отмечается, что данные на табло передаются из диспетчерского центра, который обрабатывает данные с систем мониторинга метеоданных, систем видеонаблюдения и навигационных систем.