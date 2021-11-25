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В Рязани 25-летние наркоманы ограбили таксиста и угнали его автомобиль
Они его избили, ударили ножом в голень, отобрали десять тысяч рублей, вытолкнули из салона автомобиля и скрылись на нем.

В Рязани двое 25-летних местных жителей ограбили таксиста и угнали его автомобиль. Подробности привела пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 22-летний рязанец и сообщил, что принял заказ и отвез двух молодых людей к дому по улице Бирюзова. Он предположил, что, возможно, они были в состоянии опьянения. Рязанцы попросили таксиста их подождать и вышли из автомобиля. Через некоторое время они пришли и начали вести себя агрессивно: начали избивать таксиста, ударили его ножом в голень, отобрали десять тысяч рублей, вытолкнули из салона автомобиля и скрылись на нем.

Позже оперативники обнаружили угнанное транспортное средство недалеко от места происшествия — злоумышленники почти сразу врезались в столб и скрылись.

Спустя время полицейские установили, что к преступлению причастны двое 25-летних рязанцев. Один из них ранее был судим за убийство, причинения тяжкого вреда здоровью и разбой, а второй — за кражу и грабеж. Их быстро нашли по горячим следам.

Выяснилось, что вблизи дома по улице Бирюзова преступники искали синтетические наркотики, которые оплатили через Интернет. Однако, когда они приехали в назначенное место, «закладки» там не оказалось. Тогда рецидивисты решили ограбить таксиста.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж), по которой грозит семь лет лишения свободы. Также решается вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела по части 2 статьи 166 УК РФ (Угон автотранспорта), по которой грозит до семи лет лишения свободы.