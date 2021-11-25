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В России планируют ввести QR-коды еще для двух категорий граждан
Речь идет о тех россиянах, кто привился иностранными вакцинами и переболел «неофициально».

В России планируют ввести QR-коды еще для двух категорий граждан. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщил «МК» со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова.

Речь идет о тех россиянах, кто привился иностранными вакцинами и переболел «неофициально». Также депутаты хотят амнистировать тех, кто купил поддельные QR-коды.

По мнению депутатов, привитые зарубежными вакцинами или бессимптомно переболевшие люди ничем не отличаются от тех, кто сделал российскую прививку или переболел официально. Что касается тех, кто купил сертификат — они должны иметь возможность вакцинироваться.

Поправки в законопроект обсудят после 5 декабря.