В России планируют ввести QR-коды еще для двух категорий граждан
Речь идет о тех россиянах, кто привился иностранными вакцинами и переболел «неофициально».
В России планируют ввести QR-коды еще для двух категорий граждан. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщил «
Речь идет о тех россиянах, кто привился иностранными вакцинами и переболел «неофициально». Также депутаты хотят амнистировать тех, кто купил поддельные QR-коды.
По мнению депутатов, привитые зарубежными вакцинами или бессимптомно переболевшие люди ничем не отличаются от тех, кто сделал российскую прививку или переболел официально. Что касается тех, кто купил сертификат — они должны иметь возможность вакцинироваться.
Поправки в законопроект обсудят после 5 декабря.