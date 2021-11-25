В России планируют отменить бумажный полис ОМС

Пациентам больше не придется брать с собой в поликлинику бумажный полис. Им достаточно иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

В России планируют отменить бумажный полис ОМС. Об этом в четверг, 25 ноября, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Его слова привел « МК ».

По словам главы ведомства, на каждого пациента заведут электронную реестровую запись. Нововведение планируют ввести уже со следующего года.

Благодаря этому, пациентам больше не придется брать с собой в поликлинику бумажный полис. Им достаточно иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Электронный полис будет формироваться автоматически при рождении ребенка: данные возьмут из информационной системы ЗАГС, либо по заявлению гражданина. Заявление можно подать через портал госуслуг уже сейчас.