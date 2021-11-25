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В России планируют отменить бумажный полис ОМС
Пациентам больше не придется брать с собой в поликлинику бумажный полис. Им достаточно иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

В России планируют отменить бумажный полис ОМС. Об этом в четверг, 25 ноября, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Его слова привел «МК».

По словам главы ведомства, на каждого пациента заведут электронную реестровую запись. Нововведение планируют ввести уже со следующего года.

Благодаря этому, пациентам больше не придется брать с собой в поликлинику бумажный полис. Им достаточно иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Электронный полис будет формироваться автоматически при рождении ребенка: данные возьмут из информационной системы ЗАГС, либо по заявлению гражданина. Заявление можно подать через портал госуслуг уже сейчас.