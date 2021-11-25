В России четвертая волна коронавируса вышла на плато

Об этом заявил врач-инфекционист Андрей Поздняков.

В России четвертая волна коронавируса вышла на плато. Об этом в четверг, 25 ноября, заявил врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков в беседе с РИА Новости .

По его словам, пока что четвертая волна COVID-19 не идет на спад, но выходит на стабильное плато.

«Это происходит, потому что с инфекцией столкнулась очередная неиммунная прослойка, а оставшиеся незаболевшие „растворились“ среди иммунных, то есть вакцинированных и переболевших. Вот почему коронавирус распространяется не так активно и происходит замедление темпов заболеваемости», — сказал Поздняков.

По его мнению, заметить это можно не по уровню смертности, а по количеству выявленных случаев. Поздняков считает, что при коронавируса летальный исход может наступить не быстро и в этом случае в статистику попадают люди, которые тяжело заболели две-три недели назад.

«Эту волну мы прошли тяжело, в целом, не легче, чем предыдущую, летнюю. Благо, отечественная система здравоохранения была готова, однако тяжесть волны отрицать нельзя. По сравнению с прошлой осенью, пожалуй, мы видим чуть меньшие показатели числа заражений и меньшее число заболеваний среди врачей, однако тяжесть течения, несомненно, выросла, сейчас бьются все рекорды по летальным исходам», — заключил инфекционист.