В Путятинском районе «Лада» столкнулась с грузовиком

Авария произошла в селе Екатериновка в четверг, 25 ноября.

В Путятинском районе «Лада» столкнулась с грузовиком. Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Авария произошла в четверг, 25 ноября в 8:00, в селе Екатериновка.

Житель Путятинского района на Lada Kalina выехал на нерегулируемый перекресток со второстепенной дороги. Он не уступил грузовику DAF, за рулем которой был рязанец. Это привело к столкновению автомобилей.

В ДТП никто не пострадал. Машины получили механические повреждения.