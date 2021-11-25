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В Путятинском районе «Лада» столкнулась с грузовиком
Авария произошла в селе Екатериновка в четверг, 25 ноября.

В Путятинском районе «Лада» столкнулась с грузовиком. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Авария произошла в четверг, 25 ноября в 8:00, в селе Екатериновка.

Житель Путятинского района на Lada Kalina выехал на нерегулируемый перекресток со второстепенной дороги. Он не уступил грузовику DAF, за рулем которой был рязанец. Это привело к столкновению автомобилей.

В ДТП никто не пострадал. Машины получили механические повреждения.