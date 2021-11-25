В Милославском районе в 2022 году построят ФОК с бассейном

Такое заявление в четверг, 25 ноября, сделал губернатор Николай Любимов в ходе приема граждан, который прошел в режиме видеоконференцсвязи.

В Милославском районе в 2022 году начнется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Такое заявление в четверг, 25 ноября, сделал губернатор Николай Любимов в ходе приема граждан, который прошел в режиме видеоконференцсвязи.

К главе региона обратился житель Милославского района Сергей Захаров и поинтересовался, когда в муниципальном образовании появится современный спортивный комплекс с бассейном. В свою очередь губернатор Николай Любимов подчеркнул, что на 2022 год уже запланировано строительство трех ФОКов в районах, в том числе и в Милославском.

«Я с уважением отношусь к вам и многим жителям Милославского района за приверженность к спорту и желание активно им заниматься, — сказал Губернатор. — Уверен, что таких увлеченных людей в районе будет еще больше с открытием физкультурно-оздоровительного комплекса».

Также глава региона поручил главе минспорта рассмотреть возможность открытия в спортшколе на базе комплекса отделений видам спорта, востребованным у населения, с приобретением необходимого инвентаря и оборудования.

В ходе приема граждан жители также обратились по вопросам экологии. В частности, житель Клепиковского района попросил провести выборочные и сплошные санитарные рубки на территории района вблизи села Бусаево. Организовать и провести работы Николай Любимов поручил министерству природопользования Рязанской области совместно с местными органами власти.

Губернатор поддержал и обращение жительницы областного центра. Она попросила оказать поддержку в модернизации рязанской библиотеки-филиала № 9 имени Васильева.

«Библиотека пользуется спросом у людей, является центром притяжения для жителей Горрощи, ее, безусловно, нужно обновлять, — сказал Николай Любимов. — Востребованы книги, мероприятия, которые там проводятся: патриотические, литературные, краеведческие. Это очень важная работа, которая обязательно должна продолжаться и иметь свое развитие».

В 2022 году региональный минкульт окажет содействие рязанской администрации в выделении средств на обновление материально-технической базы библиотеки.

«Сегодня у региона есть дополнительные возможности для повышения качества жизни людей. Эту работу важно вести с опорой на общество, на мнение людей. Это залог хорошего, эффективного результата. Для меня очень важно внимательно и ответственно относиться к просьбам и пожеланиям людей. При любой возможности оказывать необходимую помощь. Всегда высоко ценю, когда люди проявляют твердую гражданскую позицию, относятся неравнодушно к тому, как развивается их родной город или поселок, заботятся о своем селе», — заключил губернатор.