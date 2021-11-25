В Кремле ответили на недовольство людей противокоронавирусными ограничениями

Пескова спросили о недовольстве в регионах, которое возникло из-за ограничительных мер. Ему привели в пример ситуацию в Челябинске, где противники QR-кодов пытались пробраться в здание регионального заксобрания.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на недовольство людей противокоронавирусными ограничениями. Его слова приводит РИА Новости .

Пескова спросили о недовольстве в регионах, которое возникло из-за ограничительных мер. Ему привели в пример ситуацию в Челябинске, где противники QR-кодов пытались пробраться в здание регионального заксобрания. Там рассматривали законопроект о повсеместном введении QR-кодов.

Пресс-секретарь президента отметил, что всегда будут люди, недовольные ограничениями, но их меньше, чем тех, кто хочет остаться живым «перед лицом угрозы пандемии, перед лицом угрозы коронавируса».

«А чтобы остаться живыми, нужно прививаться и следовать мерам предосторожности, к коим и относятся и те ограничения, которые вводятся», — отметил Песков.