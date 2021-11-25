В Челябинске противники QR-кодов пытались пробраться в здание регионального заксобрания

Депутаты рассматривали федеральный законопроект.

В Челябинске противники QR-кодов пытались пробраться в здание регионального заксобрания. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщил портал URA.RU .

Изначально активисты стояли около входа на улице Кирова. После они прорвались в здание, однако их не пустила охрана. Также с пришедшими побеседовал один из сотрудников аппарата ЗСО.

В среду, 24 ноября, депутаты законодательного собрания рассмотрели проект федерального закона о QR-кодах на заседаниях двух комитета. Три представителя органа проголосовали против. 25 ноября депутаты одобрили законопроект.