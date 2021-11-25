В 2022 году в Рязанской области плата за коммунальные услуги повысится на 3,9%

Согласно документу, плата вырастет с 1 июля 2022 года на 3,9%. Во всей муниципальных образованиях плата за электричество увеличится на 5%, вывоз ТКО на 4%, водоснабжение от 4 до 4,9%.

В 2022 году в Рязанской области плата за коммунальные услуги повысится на 3,9%. Проект постановления губернатора о предельных индексах роста тарифов опубликовали на сайте правительства.

Согласно документу, плата вырастет с 1 июля 2022 года на 3,9%. Во всех муниципальных образованиях плата за электричество увеличится на 5%, вывоз ТКО на 4%, водоснабжение от 4 до 4,9%.

В Рязани тарифы повысят на:

электроснабжение — 4,9%;

газоснабжение — 3,0;%

отопление — 4,3%;

холодное водоснабжение — 4,0%;

обращение с ТКО — 4,0%.

В Касимове:

электроснабжение — 5,0%;

отопление — 4,0%;

холодное водоснабжение — 4,9%;

водоотведение — 4,9%;

горячее водоснабжение — 4,1%;

обращение с ТКО — 4,0%.

В Сасове:

электроснабжение — 5,0%;

газоснабжение — 3,0%;

отопление — 4,0%;

холодное водоснабжение — 4,0%;

горячее водоснабжение — 4,0%;

водоотведение — 4,0%;

обращение с ТКО — 4,0%.

В Скопине:

электроснабжение — 5,0%;

газоснабжение — 3,0%;

отопление — 6,5%;

холодное водоснабжение — 5,0%;

водоотведение — 3,6%;

обращение с ТКО — 4,0%.