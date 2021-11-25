В 2022 году в Рязанской области плата за коммунальные услуги повысится на 3,9%
Согласно документу, плата вырастет с 1 июля 2022 года на 3,9%. Во всей муниципальных образованиях плата за электричество увеличится на 5%, вывоз ТКО на 4%, водоснабжение от 4 до 4,9%.
В 2022 году в Рязанской области плата за коммунальные услуги повысится на 3,9%. Проект постановления губернатора о предельных индексах роста тарифов опубликовали на сайте правительства.
Согласно документу, плата вырастет с 1 июля 2022 года на 3,9%. Во всех муниципальных образованиях плата за электричество увеличится на 5%, вывоз ТКО на 4%, водоснабжение от 4 до 4,9%.
В Рязани тарифы повысят на:
- электроснабжение — 4,9%;
- газоснабжение — 3,0;%
- отопление — 4,3%;
- холодное водоснабжение — 4,0%;
- обращение с ТКО — 4,0%.
В Касимове:
- электроснабжение — 5,0%;
- отопление — 4,0%;
- холодное водоснабжение — 4,9%;
- водоотведение — 4,9%;
- горячее водоснабжение — 4,1%;
- обращение с ТКО — 4,0%.
В Сасове:
- электроснабжение — 5,0%;
- газоснабжение — 3,0%;
- отопление — 4,0%;
- холодное водоснабжение — 4,0%;
- горячее водоснабжение — 4,0%;
- водоотведение — 4,0%;
- обращение с ТКО — 4,0%.
В Скопине:
- электроснабжение — 5,0%;
- газоснабжение — 3,0%;
- отопление — 6,5%;
- холодное водоснабжение — 5,0%;
- водоотведение — 3,6%;
- обращение с ТКО — 4,0%.
Рост тарифов в остальных муниципальных образования можно посмотреть