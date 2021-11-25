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В 2022 году в Рязанской области плата за коммунальные услуги повысится на 3,9%
Согласно документу, плата вырастет с 1 июля 2022 года на 3,9%. Во всей муниципальных образованиях плата за электричество увеличится на 5%, вывоз ТКО на 4%, водоснабжение от 4 до 4,9%.

В 2022 году в Рязанской области плата за коммунальные услуги повысится на 3,9%. Проект постановления губернатора о предельных индексах роста тарифов опубликовали на сайте правительства.

Согласно документу, плата вырастет с 1 июля 2022 года на 3,9%. Во всех муниципальных образованиях плата за электричество увеличится на 5%, вывоз ТКО на 4%, водоснабжение от 4 до 4,9%.

В Рязани тарифы повысят на:

  • электроснабжение — 4,9%;
  • газоснабжение — 3,0;%
  • отопление — 4,3%;
  • холодное водоснабжение — 4,0%;
  • обращение с ТКО — 4,0%.

В Касимове:

  • электроснабжение — 5,0%;
  • отопление — 4,0%;
  • холодное водоснабжение — 4,9%;
  • водоотведение — 4,9%;
  • горячее водоснабжение — 4,1%;
  • обращение с ТКО — 4,0%.

В Сасове:

  • электроснабжение — 5,0%;
  • газоснабжение — 3,0%;
  • отопление — 4,0%;
  • холодное водоснабжение — 4,0%;
  • горячее водоснабжение — 4,0%;
  • водоотведение — 4,0%;
  • обращение с ТКО — 4,0%.

В Скопине:

  • электроснабжение — 5,0%;
  • газоснабжение — 3,0%;
  • отопление — 6,5%;
  • холодное водоснабжение — 5,0%;
  • водоотведение — 3,6%;
  • обращение с ТКО — 4,0%.

Рост тарифов в остальных муниципальных образования можно посмотреть здесь. Документ пока не вступил в силу и проходит экспертизу на коррупциогенность.