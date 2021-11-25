Умер оперный певец Леонид Зимненко

Умер советский и российский оперный певец Леонид Зимненко. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщил на странице на
«Сегодня снова потеря… Народный артист России Леонид Орестович Зимненко ушел от нас», — написал Бертман. Причина смерти не уточняется.
Леонид Зимненко родился в 1943 году. В 1971 году он окончил Московскую государственную консерваторию. Его приняли в труппу Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. На его сцене он исполнил более 40 партий.
С 1999 года Зимненко выступал в Большом театре. В 2002 году он поучаствовал в парижской постановке оперы Прокофьева «Война и мир».
В 1996 году певец получил звание народного артиста России.