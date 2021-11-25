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Студенты Рязанского агротехнологического университета победили в конкурсе «АртПрофи»
Конкурс проходил с 11 мая по 20 октября.

Студенты Рязанского агротехнологического университета имени Костычева победили в региональном конкурсе «АртПрофи». Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Конкурс проходил с 11 мая по 20 октября. В нем приняли участие команды ссузов. Они соревновались в четырех номинациях. От Рязанского агротехнологического университета в конкурсе приняла участие команда студентов факультета дополнительного профессионального и среднего профессионального образования «Бэст» — Екатерина Горбачева, Тимофей Кажанов и Ярослав Тарновецкий.

Участникам предстояло разработать рекламную стратегию по популяризации учебного заведения и профессии, записать видео, а также оригинально провести презентацию своей команды. Капитаны команд должны были выполнить индивидуальное задание.

Команда от РГАТУ подготовила презентации по специальностям «Механизация сельского хозяйства» и «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции», организовала рекламную кампанию и нарисовала рекламный плакат. По итогам конкурса команда Рязанского агротехнологического университета стала победителем.

Справка:

Конкурс «АртПрофи» проводится в Рязанской области с 2007 года под эгидой регионального минобра и Рязанской областной общественной организация Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодежи».