Среди пострадавших в ДТП под Рязанью оказался восьмимесячный ребенок

Авария случилась в среду, 24 ноября, примерно в 19:40 на 57-м километре автодороги «Спас-Клепики-Рязань».

Появились подробности аварии под Рязанью. Об этом сообщило региональное УМВД.

Авария случилась в среду, 24 ноября, примерно в 19:40 на 57-м километре автодороги «Спас-Клепики-Рязань». По предварительной информации, 18-летняя рязанка на автомобиле Lada Kalina не справилась с управлением и врезалась в Ford Fiesta, которым управляла 34-летняя девушка.

Пострадали водители обоих транспортных средств, восьмимесячная пассажирка иномарки и две пассажирки Lada Kalina в возрасте 19-и и 21-года. Всех их забрала скорая.

По данному факту проводится проверка.

Ранее в соцсетях опубликовали видео последствий ДТП.