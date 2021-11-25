СК: директор скопинского предприятия задолжал сотрудникам более 300 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело.

Следователи завели уголовное дело на генерального директора ООО «Скопинский сувенир» за неуплату зарплаты. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщило региональное СУ С. К. России .

По данным следствия, более, чем за два месяца, предприниматель задолжал сотрудникам свыше 300 тысяч рублей. Отмечается, что у директора организации были деньги и возможность погашения долга.

На данный момент следователи устанавливают обстоятельства преступления, а также цели и мотивы подозреваемого. Они исследуют финансово-хозяйственную деятельность организации.

Расследование дела продолжается.