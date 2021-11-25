Рязанский радиотехнический университет 5 декабря проведет день открытых дверей
Мероприятие организуют в режиме малых групп.
Рязанский радиотехнический университет 5 декабря проведет день открытых дверей. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
Мероприятие организуют в режиме малых групп. Абитуриентов разделят на небольшие группы и во время индивидуального экскурсионного маршрута расскажут им об актуальных правилах приема.
Группы будут формироваться каждые 30 минут с 9:00 до 12:00. Организаторы рекомендуют принять участие в интернет-голосовании в сообществе