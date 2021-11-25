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Рязанку лишили родительских прав, пока она сидела в тюрьме
Женщина отбывала наказание за сбыт наркотиков. Ей вынесли приговор в 2014 году и осудили на пять лет.

Рязанку лишили родительских прав, пока она сидела в тюрьме. Подробности в среду, 24 ноября, привел «МК».

Женщина отбывала наказание за сбыт наркотиков. Ей вынесли приговор в 2014 году и осудили на пять лет. На тот момент у нее был старший сын.

«Еще во время следственных действий я познакомилась с молодым человеком и забеременела. Я хотела избавиться от ребенка и сделать аборт. Потому что понимала, что меня все равно посадят. Кого я рожу? Где? Но прерывание мне так и не сделали, за что сейчас я очень благодарна», — рассказала женщина.

Однако ребенка она родила в ноябре 2014 года, а в декабре ее осудили. Через полгода у малыша диагностировали ВИЧ-инфекцию. На время, пока женщина отбывала наказание, ее младшего ребенка поместили в детский дом — бабушка и дедушка мальчика не могли растить сразу двоих детей.

Пока рязанка отбывала наказание, в 2016 году ей пришло письмо от официальных опекунов уже двухлетнего мальчика, которые увезли его в Санкт-Петербург:

«Просто боженьку благодарите, что сын ваш живет не в детдоме, а в семье, где его любят, холят и лелеют. В Рязани очень хороший дом ребенка и прекрасные воспитатели, но это все равно тюрьма для детей. Так что пусть ваше материнское сердце будет спокойно, Витя в надежных руках. И с Новым годом вас!!!».

В исправительной колонии рязанка родила еще одного ребенка. На него также без разрешения матери пытались оформить опеку, но женщине удалось вернуть ребенка.

«И я видела, в каком состоянии он был. Опекун явно не любила его, не подавала отчеты о его жизни с ней. У него вес был 12 килограмм всего, когда мы его забрали! Откуда я знаю, что Вите хорошо с его новой мамой? Да, я в курсе, что о нем якобы заботятся, и они даже ездят отдыхать за границей. Но у него ВИЧ, и ему нельзя вообще находиться на солнце, а на фотографиях он все время загорает на пляже», — рассказала она.

В настоящее время ее среднему ребенку семь лет, но она не оставляет попыток вернуть его в семью к родным людям.