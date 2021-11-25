Рязанка обратилась к главе СК с просьбой взять на контроль расследование о гибели ее мужа на Камчатке

Тело ее мужа нашли со множественными ножевыми ранениями, однако следователи списали все на самоубийство.

Рязанка обратилась к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой взять на контроль расследование о гибели ее мужа. Информация об этом в среду, 24 ноября, появилась на сайте главного аппарата СК.

Председатель С. К. Александр Бастрыкин совместно с первым заместителем председателя С. К. Эдуардом Кабурнеевым, заместителем председателя С. К. Сергеем Горяйновым и руководителями подразделений провел прием граждан в режиме видео-конференц-связи.

Рязанка обратилась к Бастрыкину с просьбой взять на контроль ход расследования уголовного дела о гибели ее мужа на Камчатке в апреле 2021 года. Погибший приехал на территорию Камчатского края для работ на рыбном промысле. Позднее его тело обнаружили с множественными ножевыми ранениями, однако следователи все списали на самоубийства. Супруга погибшего настаивает на том, что ее мужа убили. Также она осталась недовольна некорректным поведением следователей следственного отдела по городу Елизово. Оперативники проявили полное равнодушие к горю в ее семье, в которой трое детей остались без отца.

В свою очередь Бастрыкин поручил передать дело в производство следователей Главного следственного управления С. К. России . Также он предложил заявительнице помощь со стороны ведомства в решении социальных вопросов, в том числе по образованию детей.

В конце личного приема граждан Бастрыкин отметил, что в ближайшее время будут приняты процессуальные и кадровые решения.