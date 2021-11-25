Рязанца задержали за кражу из мебельного магазина

Мужчина пронес под одеждой варочную панель.

Рязанца задержали за кражу из магазина на улице Интернациональной. Об этом сообщило региональное УМВД.

В полицию обратился сотрудник мебельного магазина. Он рассказал, что вечером в торговом зале обнаружили пропажу варочной панели, выставленной в имитации обстановки кухни.

Полицейские предположили, что преступник мог незаметно спрятать добычу под одежду и выйти из магазина. Позже оперативники получили данные о мужчине, который пытается продать варочную панель, похожую на украденную. Полицейские нашли его. Они узнали, что к хищению причастен 23-летний рязанец. Мужчину задержали.

Ранее рязанца судили за кражу, грабеж и преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков.

По предварительным данным, мужчина не смог попасть домой и зашел погреться в торговый зал. Осмотрев имитацию кухни, ему показалось, что продавцы не заметят, как он прячет панель под одежду и он сможет беспрепятственно уйти.

Решается вопрос о возбуждении в отношении рязанца уголовного дела по статье 158 УК РФ (Кража).