Росгвардейцы задержали михайловчанку, ранившую сожителя топором

Инцидент произошел на улице ДРСУ-1 в среду, 24 ноября.

В Михайлове росгвардейцы задержали женщину, ранившую топором сожителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления органа.

Инцидент произошел вечером среды, 24 ноября.

Сотрудники вневедомственной охраны получили данные о том, что в одной из квартир на улице ДРСУ-1 ранили человека.

На место прибыли росгвардейцы. У дверей квартиры находилась женщина — в ее руках был топор. Михайловчанку обезоружили и задержали.

На кухне представители вневедмоственной охраны увидели мужчину с раненой головой. Росгвардейцы вызвали бригаду «скорой». Михайловца госпитализировали.

52-летнюю задержанную передали полицейским.