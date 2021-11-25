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Пропавший в сентябре 27-летний мужчина найден живым
В соцсетях его мать выразила огромную благодарность тем, кто помогал в поисках ее сына или оставался равнодушен.

Пропавший в сентябре 27-летний Станислав Грушин найден живым. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщил поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

Мужчину искали с 30 сентября. Его поиски не останавливались до настоящего времени. В четверг волонтеры опубликовали пост, что мужчина найден живым спустя два месяца.

В соцсетях его мать выразила огромную благодарность тем, кто помогал в поисках ее сына или оставался равнодушен.

«Хочу сказать огромное человеческое, материнское спасибо всем поисковым отрядам! Неравнодушным людям! Полиции! Тем, кто переживал вместе со мной! Тем, кто помогал… И тем, кто были равнодушны и отказывали в помощи! Тем, кто просто игнорил! Тем кто проходил мимо! Тем, кто давал ложную информацию (видимо развлечение такое) я от чистого сердца говорю вам — огромное материнское спасибо! С такими действиями вы вселяете надежду и силы идти вперед и многое делать самой! Понимать, что пока не касается беда человека, он никогда не поймет горе других! И именно вам, безразличным и равнодушным, я очень благодарна! Дай Бог здоровья всем-всем-всем! И хочу сказать тем, кто ищет кого либо-надейтесь! Верьте! Ждите! Молитесь! Это очень тяжело, но в жизни бывает всякое! Дай то Бог и ваши потеряшки найдутся!!! Ещё раз огромное человеческое спасибо всем!», — говорится в сообщении.