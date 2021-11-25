Пенсионный фонд России изменил порядок предоставления услуг

Правила будут действовать до конца года.

Пенсионный фонд изменил порядок предоставления услуг россиянам. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщила « Российская газета ».

До 1 января 2022 года россияне смогут получить услуги только по предварительной записи или через e-mail. Как сообщили в СМИ, такой порядок ввел Минюст.

Этими двумя способами можно подать заявление на установление страховых и накопительных пенсий, а также пенсий по государственному пенсионному обеспечению, оформить компенсацию расходов при проезде, получить услуги по установлению ежемесячной выплаты и компенсационных выплат неработающим трудоспособным россиянам, которые ухаживают за нетрудоспособными гражданами, запросить справку о размере пенсии и установить социальные доплаты, оформить материнский капитал, подать заявление о распоряжении им и получить другие услуги.

Что касается пенсий и других соцвыплат — их назначат на основе имеющихся в ПФР данных. При необходимости пенсионерам дадут время для предоставления допдокументов, подтверждающих его права на выплаты.