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Онколог назвал три главных симптома рака легкого
По словам Михаила Давыдова, самый характерный признак заболевания — беспричинная осиплость голоса.

Кашель, осиплость голоса и одышка являются основными признаками рака легкого. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на главного врача онкоцентра Лапино-2 Михаила Давыдова.

По словам доктора медицинских наук, самый характерный симптом заболевания — беспричинная осиплость голоса. «Она появляется из-за прорастания раковой опухоли в возвратный гортанный нерв. Но появляется этот симптом уже тогда, когда заболевание серьезно запущено. На более ранних этапах симптомом может быть кашель и периодическая одышка. Не все обращают внимание на них, особенно сейчас, в период пандемии COVID-19» — подчеркнул врач.

Медик напомнил, что от рака легкого ежегодно умирают более полутора миллионов человек. По его словам, чаще всего он встречается у пациентов старше 55 лет.

«Это одно из самых коварных заболеваний, которое в 90% случаев проявляет себя на поздних стадиях», - подчеркнул Давыдов.

Врач отметил, что основными факторами риска являются курение, хронические заболевания легких, генетика, а также работа, на которой человек сталкивается с такими веществами, как бериллий, уран, радон или асбест.

«Лучше сделать КТ легких, чтобы исключить опасную патологию, особенно тем, кто болел ковидом и не проходил это обследование. Вообще К. Т. легких рекомендуется делать раз в год людям после 55 лет независимо от наличия или отсутствия симптомов», — сказал Давыдов.