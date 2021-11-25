На улице Крупской в Рязани сбили пешехода

Примерно в 6:40 на улице Крупской напротив дома № 2/14 58-летняя женщина на Volkswagen Caddy сбила 50-летнего мужчину, который пересекал дорогу по нерегулируемому переходу.

Утром в четверг, 25 ноября, в Рязани сбили пешехода на улице Крупской. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Примерно в 6:40 на улице Крупской напротив дома № 2/14 58-летняя женщина на Volkswagen Caddy сбила 50-летнего мужчину, который пересекал дорогу по нерегулируемому переходу.

Пешеход получил травмы, проводится проверка.