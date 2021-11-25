МегаФон зафиксировал рост выручки в третьем квартале 2021 года

У МегаФона на 6,2 процента выросла выручка и составила 91.8 млрд руб.

У МегаФона на 6,2 процента выросла выручка и составила 91.8 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба компании.

По их данным, сервисная выручка выросла на 4,6% и составила 81,7 млрд рублей. В основном, потребители чаще стали пользоваться мобильной связью и сервисами МегаФона, такими как START. Также с открытием границ выросла выручка и от международного роуминга.

Что касается прибыли от продажи оборудования и аксессуаров, то в третьем квартале она увеличилась на 20,3% и составила 10,2 млрд рублей. Наиболее заметный рост продаж отмечался в сегменте смартфонов высоких ценовых категорий

В третьем квартале также выросла абонентская база. Она увеличилась на 5,9% и составила 74,2 млн с применением новой методики учета.

Во втором полугодии 2020 года после завершения миграции на новый биллинг компания скорректировала систему учета абонентской базы, ужесточив требования к проверке активности абонентов. Новая система позволяет более эффективно использовать номерную емкость.

Кроме того, снизилась OIBDA на 1,3 процента до 39,4 млрд рублей, а ее рентабельность сократилась на 3,3 процента до 42,8%. Основные факторы, повлиявшие на рентабельность, — увеличение затрат на рекламу после сокращения в период пандемии, а также на персонал и аренду в связи с восстановлением работы салонов связи и возвращением сотрудников в офисы.

С планомерным снижением долговой нагрузки продолжают сокращаться расходы на финансирование долга. В третьем квартале компания сократила чистый долг на 15,6 млрд рублей до 286,3 млрд рублей. Чистая прибыль выросла на 3,3% до 13,5 млрд рублей.

Общее количество базовых станций компании по итогам третьего квартала превысило 202,1 тысяч. Рост в сегменте 4G/LTE составил 15,9%. За счет активных инвестиций в сеть в предыдущие периоды компания продолжает развивать инфраструктуру и продолжает лидировать в области мобильной передачи данных без наращивания расходов. CAPEX в третьем квартале составил 10,8 млрд рублей, что на 2,0% меньше, чем в третьем квартале 2020 года.

Также МегаФон наглядно продемонстрировал финансовые показатели: