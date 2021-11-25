\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 25
Птн, 26
Сбт, 27
ЦБ USD 74.6 0.23 26/11
ЦБ EUR 83.68 0.04 26/11
Нал. USD 74.25 / 75.40 16:25
Нал. EUR 83.55 / 84.3 10:34
Новости
Публикации
Эксперт перечислил нарушения проекта карьера в Заокском
Ранее компания «Порт Коломна» предложила жителям сел За...
Вчера 15:53
1 369
В Рязани начал работу сервис «Самокат» с доставкой за 15 минут
Новый онлайн-ритейлер будет доставлять продукты и товар...
Вчера 14:30
1 534
Специалисты РНПК рассказали о методах очистки сточных вод города
Специалисты Рязанской нефтеперерабатывающей компании ра...
22 ноября 15:56
2 126
Как решить проблему с пробкой на платном путепроводе в Рязани: аргумен...
Журналист РЗН. инфо изучил историю вопроса и выслушал в...
19 ноября 12:48
8
10 235
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Мать пропавшей Елены Логуновой заявила, что будет искать дочь всю жизнь
Елена Логунова пропала 25 июля 2021 года. С тех пор о ней ничего неизвестно.

Наталия Кошелева — мать 26-летней рязанки Елены Логуновой — спустя четыре месяца после пропажи дочери опубликовала пост о дочери. Женщина выложила запись в Instagram.

Она заявила, что за четыре месяца она «прошла все круги ада».

«От состояния шока я перешла в состояние невесомости… За это время я поняла очень многое… Моя жизнь изменилась до неузнаваемости. Я стала задумываться о каждом прожитом дне своей дочери», — рассказала Кошелева.

Она заявила, что спустя время до нее «дошло» то, что случилось с Еленой.

«Сегодня я могу сказать о том, что до меня дошло что-то, что случилось с моей дочерью, может случиться с каждым из нас… Я постоянно думаю о Лене… Я буду искать и ждать свою дочь всю жизнь», — заявила рязанка. Кошелева считает, что могло случиться все.

«Но так страшно думать, что кто-то может причинить вред твоему ребенку, а ты не можешь защитить его. Даже не знаешь, где он сейчас», — написала Наталия.

Напомним, Елена Логунова пропала 25 июля 2021 года. С тех пор о ней ничего неизвестно.