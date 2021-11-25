Мать пропавшей Елены Логуновой заявила, что будет искать дочь всю жизнь

Елена Логунова пропала 25 июля 2021 года. С тех пор о ней ничего неизвестно.

Наталия Кошелева — мать 26-летней рязанки Елены Логуновой — спустя четыре месяца после пропажи дочери опубликовала пост о дочери. Женщина выложила запись в Instagram.

Она заявила, что за четыре месяца она «прошла все круги ада».

«От состояния шока я перешла в состояние невесомости… За это время я поняла очень многое… Моя жизнь изменилась до неузнаваемости. Я стала задумываться о каждом прожитом дне своей дочери», — рассказала Кошелева.

Она заявила, что спустя время до нее «дошло» то, что случилось с Еленой.

«Сегодня я могу сказать о том, что до меня дошло что-то, что случилось с моей дочерью, может случиться с каждым из нас… Я постоянно думаю о Лене… Я буду искать и ждать свою дочь всю жизнь», — заявила рязанка. Кошелева считает, что могло случиться все.

«Но так страшно думать, что кто-то может причинить вред твоему ребенку, а ты не можешь защитить его. Даже не знаешь, где он сейчас», — написала Наталия.

Напомним, Елена Логунова пропала 25 июля 2021 года. С тех пор о ней ничего неизвестно.