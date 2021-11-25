\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 25
Птн, 26
Сбт, 27
ЦБ USD 74.6 0.23 26/11
ЦБ EUR 83.68 0.04 26/11
Нал. USD 74.25 / 75.40 15:59
Нал. EUR 83.55 / 84.3 10:34
Новости
Публикации
Эксперт перечислил нарушения проекта карьера в Заокском
Ранее компания «Порт Коломна» предложила жителям сел За...
Вчера 15:53
1 203
В Рязани начал работу сервис «Самокат» с доставкой за 15 минут
Новый онлайн-ритейлер будет доставлять продукты и товар...
Вчера 14:30
1 397
Специалисты РНПК рассказали о методах очистки сточных вод города
Специалисты Рязанской нефтеперерабатывающей компании ра...
22 ноября 15:56
2 014
Как решить проблему с пробкой на платном путепроводе в Рязани: аргумен...
Журналист РЗН. инфо изучил историю вопроса и выслушал в...
19 ноября 12:48
8
10 100
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Любимов прокомментировал принятие закона о федеральном бюджете
Ранее депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов.

Губернатор Николай Любимов прокомментировал принятие закона о федеральном бюджете. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщило областное правительство.

Ранее депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов. По словам председателя парламента Вячеслава Володина, основной финансовый документ на ближайшие год сформирован с профицитом. Так, например, финансирование в 2022 году составит 2,74 трлн рублей, в 2023 — 2,88 трлн рублей, в 2024 — 2,98 трлн рублей.

Из этих средств в следующем году сумма дотаций для регионов составит 758 млрд. 580 млн. рублей, что на 5,6%, больше показателя 2021 года. Это позволит сократить разрыв в бюджетной обеспеченности субъектов.

По словам председателя комитета по бюджету и налогам, депутата от Рязанской области Андрея Макарова, власти увеличат средства на 107 млрд рублей на социальные направления.

В свою очередь губернатор Николай Любимов отметил, что принятый бюджет позволит определить перспективы, как страны, так и каждого региона на ближайшие три года.

«Расходная часть федерального бюджета обеспечит выполнение социальных обязательств и поручений Президента, обозначенных в Послании Федеральному Собранию и на съезде партии „Единая Россия“. Мощная поддержка субъектов со стороны федерального центра позволит нам обеспечить свой бюджет развития Рязанской области», — сказал Николай Любимов.