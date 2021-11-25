Любимов прокомментировал принятие закона о федеральном бюджете

Ранее депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов.

Губернатор Николай Любимов прокомментировал принятие закона о федеральном бюджете. Об этом в четверг, 25 ноября, сообщило областное правительство.

Ранее депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон о федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023—2024 годов. По словам председателя парламента Вячеслава Володина, основной финансовый документ на ближайшие год сформирован с профицитом. Так, например, финансирование в 2022 году составит 2,74 трлн рублей, в 2023 — 2,88 трлн рублей, в 2024 — 2,98 трлн рублей.

Из этих средств в следующем году сумма дотаций для регионов составит 758 млрд. 580 млн. рублей, что на 5,6%, больше показателя 2021 года. Это позволит сократить разрыв в бюджетной обеспеченности субъектов.

По словам председателя комитета по бюджету и налогам, депутата от Рязанской области Андрея Макарова, власти увеличат средства на 107 млрд рублей на социальные направления.

В свою очередь губернатор Николай Любимов отметил, что принятый бюджет позволит определить перспективы, как страны, так и каждого региона на ближайшие три года.

«Расходная часть федерального бюджета обеспечит выполнение социальных обязательств и поручений Президента, обозначенных в Послании Федеральному Собранию и на съезде партии „Единая Россия“. Мощная поддержка субъектов со стороны федерального центра позволит нам обеспечить свой бюджет развития Рязанской области», — сказал Николай Любимов.