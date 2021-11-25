А что в кино? «Обитель зла: Раккун-Сити», «Прошлой ночью в Сохо» и другие новинки

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Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Фильм ужасов «Обитель зла: Раккун-Сити» является перезагрузкой знаменитой франшизы — теперь центром событий становится город Раккун-Сити, превратившийся из процветающего места в город-призрак. Еще одна новинка недели — триллер «Прошлой ночью в Сохо» рассказывает историю девушки, которая учится в Лондоне на дизайнера одежды и мистическим образом перемещается в 1960-е годы, где оказывается в теле культовой певицы Сэнди. Российско-финский фильм «Купе номер шесть» режиссера Юхо Куосманена получил гран-при на Каннском кинофестивале в июле 2021 года и был выдвинут на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Музыкальный фэнтезийный мультфильм «Энканто» рассказывает о семье волшебников, живущих в спрятанном в горах Колумбии волшебном доме.

Полное расписание кинотеатров Рязани смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».