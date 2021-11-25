\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 25
Птн, 26
Сбт, 27
ЦБ USD 74.6 0.23 26/11
ЦБ EUR 83.68 0.04 26/11
Нал. USD 74.25 / 75.40 16:25
Нал. EUR 83.55 / 84.3 10:34
Новости
Публикации
Эксперт перечислил нарушения проекта карьера в Заокском
Ранее компания «Порт Коломна» предложила жителям сел За...
Вчера 15:53
1 290
В Рязани начал работу сервис «Самокат» с доставкой за 15 минут
Новый онлайн-ритейлер будет доставлять продукты и товар...
Вчера 14:30
1 456
Специалисты РНПК рассказали о методах очистки сточных вод города
Специалисты Рязанской нефтеперерабатывающей компании ра...
22 ноября 15:56
2 059
Как решить проблему с пробкой на платном путепроводе в Рязани: аргумен...
Журналист РЗН. инфо изучил историю вопроса и выслушал в...
19 ноября 12:48
8
10 160
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
А что в кино? «Обитель зла: Раккун-Сити», «Прошлой ночью в Сохо» и другие новинки
Полное расписание кинотеатров Рязани смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Фильм ужасов «Обитель зла: Раккун-Сити» является перезагрузкой знаменитой франшизы — теперь центром событий становится город Раккун-Сити, превратившийся из процветающего места в город-призрак. Еще одна новинка недели — триллер «Прошлой ночью в Сохо» рассказывает историю девушки, которая учится в Лондоне на дизайнера одежды и мистическим образом перемещается в 1960-е годы, где оказывается в теле культовой певицы Сэнди. Российско-финский фильм «Купе номер шесть» режиссера Юхо Куосманена получил гран-при на Каннском кинофестивале в июле 2021 года и был выдвинут на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Музыкальный фэнтезийный мультфильм «Энканто» рассказывает о семье волшебников, живущих в спрятанном в горах Колумбии волшебном доме.

Полное расписание кинотеатров Рязани смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».