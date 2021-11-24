Жителя Рязанского района осудят за ограбление подростка

Инцидент произошел в августе 2021 года.

Жителя Рязанского района осудят за ограбление подростка. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ С. К. России .

Инцидент произошел в четверг, 26 августа 2021 года. По данным следствия, пьяный обвиняемый на одной из улиц Рязани напал на подростка и отобрал у него телефон.

На безработного мужчину завели уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж). Следствие собрало доказательственную базу. Дело направлено в суд для рассмотрения.