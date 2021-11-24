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В Тюмени пьяный следователь насмерть сбил двух дорожных рабочих
Очевидцы в соцсетях сообщили, что удар был настолько сильный, что тела погибших разорвало на части.

В Тюмени пьяный следователь насмерть сбил двух дорожных рабочих. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на собственный источник.

Авария произошла вечером во вторник, 23 ноября, в Тюмени на объездной дороге в районе улицы Федюнинского, около дома № 45. 34-летний водитель на BMW насмерть сбил двух рабочих. Очевидцы в соцсетях сообщили, что удар был настолько сильный, что тела погибших разорвало на части. Одному из мужчин был 61 год, второму на вид 30-35 лет.

Позже выяснилось, что за рулем иномарки был заместитель начальника следственного отдела следственного управления по Тюменской области. Медосвидетельствование показало у него 1,38 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.