В Санкт-Петербурге трехлетний ребенок умер после отказа родителей от госпитализации

Родители дважды вызывали скорую, но во второй раз медики констатировали смерть ребенка.

В Санкт-Петербурге трехлетний ребенок умер после отказа родителей от госпитализации. Об этом в среду, 24 ноября, сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по городу.

Трагедия случилась во вторник, 23 ноября. Девочке стало плохо в детском саду — она пожаловалась на резкую боль в животе и тошноту. В учреждении ребенка осмотрел врач, после чего домой ее забрал отец.

По пути девочке стало еще хуже, дома ей вызвали скорую. Прибывшие медики предложили госпитализировать малышку, но получили отказ — за ее состоянием мама и папа решили понаблюдать дома.

Через некоторое время состояние ребенка вновь ухудшилось. Родители вновь вызвали скорую — медики попытались реанимировать девочку, но ничего не вышло. Они констатировали смерть.

Тело малышки направили в морг для установления причин смерти, обстоятельства произошедшего выясняются.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности.