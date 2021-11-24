В Рязанской области в четверг ожидаются снег и сильный ветер

Прогноз погоды на 24 ноября опубликовало региональное ГУ МЧС.

В Рязанской области в четверг ожидаются снег и сильный ветер. Прогноз погоды на 25 ноября опубликовало региональное ГУ МЧС.

В области ночью возможны небольшие, местами умеренные осадки: снег, мокрый снег. Днем местами ожидаются дождь и мокрый снег. В отдельных районах прогнозируют налипание мокрого снега. Местами гололедица.

Ветер юго-западный, 6-11 м/c.

Ожидаемая температура воздуха ночью — от -7 до -2 градусов. Днем столбик термометра повысится до +1 градуса. Днем ожидается от -2 до +3 градусов.