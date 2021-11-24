В рязанских автобусах начали показывать ролики о безопасном использовании бытового газа

Видеоролики транслируют в 100 автобусах на 20 наиболее популярных городских маршрутах, которые обеспечивают максимальный охват населения.

Специалисты компании «Рязаньгоргаз» постоянно ведут работу по пропаганде безопасного использования газа в быту. Население информируют как через средства массовой информации так и с помощью видеороликов, которые показывают на экранах общественного транспорта.

Видеоролики транслируют в 100 автобусах на 20 наиболее популярных городских маршрутах, которые обеспечивают максимальный охват населения. По статистике, ежедневно ролики видят около 40 000 зрителей.

«Несколько раз просмотрев в пути короткие яркие видео, рязанцы наверняка запомнят простые правила, которые помогут сделать использование газа комфортным и безопасным», — рассказала начальник службы по эксплуатации и ремонту газового оборудования АО «Рязаньгоргаз» Светлана Мульцина.

Справка:

АО «Рязаньгоргаз» входит в группу «Газпром межрегионгаз». Компания осуществляет транспортировку природного газа по газораспределительным сетям, техническое обслуживание и эксплуатацию газораспределительных систем, проектирование и строительство объектов газоснабжения населенных пунктов, предприятий и коммунально-бытовых хозяйств, выполнение строительно-монтажных работ, обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования на территории Рязани.