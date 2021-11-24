\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 24
-4°
Чтв, 25
Птн, 26
ЦБ USD 74.37 -0.46 25/11
ЦБ EUR 83.64 -0.53 25/11
Нал. USD 74.31 / 75.60 16:41
Нал. EUR 83.4 / 84.30 17:01
Новости
Публикации
Эксперт перечислил нарушения проекта карьера в Заокском
Ранее компания «Порт Коломна» предложила жителям сел За...
1 час назад
208
В Рязани начал работу сервис «Самокат» с доставкой за 15 минут
Новый онлайн-ритейлер будет доставлять продукты и товар...
2 часа назад
424
Специалисты РНПК рассказали о методах очистки сточных вод города
Специалисты Рязанской нефтеперерабатывающей компании ра...
22 ноября 15:56
1 433
Как решить проблему с пробкой на платном путепроводе в Рязани: аргумен...
Журналист РЗН. инфо изучил историю вопроса и выслушал в...
19 ноября 12:48
8
9 459
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В рязанских автобусах начали показывать ролики о безопасном использовании бытового газа
Видеоролики транслируют в 100 автобусах на 20 наиболее популярных городских маршрутах, которые обеспечивают максимальный охват населения.

Специалисты компании «Рязаньгоргаз» постоянно ведут работу по пропаганде безопасного использования газа в быту. Население информируют как через средства массовой информации так и с помощью видеороликов, которые показывают на экранах общественного транспорта.

Видеоролики транслируют в 100 автобусах на 20 наиболее популярных городских маршрутах, которые обеспечивают максимальный охват населения. По статистике, ежедневно ролики видят около 40 000 зрителей.

«Несколько раз просмотрев в пути короткие яркие видео, рязанцы наверняка запомнят простые правила, которые помогут сделать использование газа комфортным и безопасным», — рассказала начальник службы по эксплуатации и ремонту газового оборудования АО «Рязаньгоргаз» Светлана Мульцина.

Справка:

АО «Рязаньгоргаз» входит в группу «Газпром межрегионгаз». Компания осуществляет транспортировку природного газа по газораспределительным сетям, техническое обслуживание и эксплуатацию газораспределительных систем, проектирование и строительство объектов газоснабжения населенных пунктов, предприятий и коммунально-бытовых хозяйств, выполнение строительно-монтажных работ, обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования на территории Рязани.