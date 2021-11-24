В Рязани запустили школу стендапа для студентов на грант губернатора
На занятия в школу ждут студентов рязанских вузов, которые мечтают покорить сцену и понимать современный юмор.
В Рязани запустили школу стендапа для студентов на грант губернатора. Об этом
Организатором школы является Дмитрий Птицын — финалист шоу «Comedy Battle» на телеканале ТНТ и владелец рязанского стендап-клуба «Punch».
На занятия в школу ждут студентов рязанских вузов, которые мечтают покорить сцену и понимать современный юмор.
По словам организаторов, помимо занятий для студентов будут выступать опытные спикеры и комики, а лучшие из учащихся смогут принять участие в отчетном концерте.