В Рязани в четверг без воды останутся Торговый городок и автовокзал «Приокский»

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.

На трех рязанских улицах в четверг, 25 ноября, отключат холодную воду. Объявление было опубликовано на сайте мэрии.

С 9:00 до 17:00 без ресурса останутся:

Окское шоссе, дома №№ 4, 11, 13, 15, 24, 35 (Автовокзал);

Торговый городок.

С 9:00 до 16:00 воды не будет в домах №№ 11, 11 корпус 1, 11 корпус 2, 12, 12а, 23 по улице Забайкальской.

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.