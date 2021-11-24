\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 24
-4°
Чтв, 25
Птн, 26
ЦБ USD 74.37 -0.46 25/11
ЦБ EUR 83.64 -0.53 25/11
Нал. USD 74.31 / 75.60 16:41
Нал. EUR 83.4 / 84.30 17:01
Новости
Публикации
Эксперт перечислил нарушения проекта карьера в Заокском
Ранее компания «Порт Коломна» предложила жителям сел За...
7 часов назад
482
В Рязани начал работу сервис «Самокат» с доставкой за 15 минут
Новый онлайн-ритейлер будет доставлять продукты и товар...
8 часов назад
696
Специалисты РНПК рассказали о методах очистки сточных вод города
Специалисты Рязанской нефтеперерабатывающей компании ра...
22 ноября 15:56
1 562
Как решить проблему с пробкой на платном путепроводе в Рязани: аргумен...
Журналист РЗН. инфо изучил историю вопроса и выслушал в...
19 ноября 12:48
8
9 609
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани в четверг без воды останутся Торговый городок и автовокзал «Приокский»
Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.

На трех рязанских улицах в четверг, 25 ноября, отключат холодную воду. Объявление было опубликовано на сайте мэрии.

С 9:00 до 17:00 без ресурса останутся:

  • Окское шоссе, дома №№ 4, 11, 13, 15, 24, 35 (Автовокзал);
  • Торговый городок.

С 9:00 до 16:00 воды не будет в домах №№ 11, 11 корпус 1, 11 корпус 2, 12, 12а, 23 по улице Забайкальской.

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.